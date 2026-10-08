ترامب: لا نعتقد حاليا أن وفاة عالمة الطاعون في روسيا مرتبطة بسلاح بيولوجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه لا يعتقد حاليا أن وفاة عالمة في مركز لأبحاث الطاعون في سيبيريا مرتبطة بسلاح بيولوجي روسي.

وعندما سُئل ترامب في البيت الأبيض عما إذا كانت حالة الطاعون في روسيا مرتبطة بسلاح بيولوجي، قال: "حسنا، لا نعتقد ذلك. سنعرف الحقيقة قريبا بما يكفي، لكننا لا نعتقد ذلك".

ولم يوضح ترامب ما استند إليه في تقييمه.

وأشار أيضا إلى أن الاتصال الهاتفي الذي كان قد أُعلن عنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحالة لم يجر بعد.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه يعتزم التحدث مع بوتين بشأن الملابسات غير الواضحة المحيطة بالحالة، والتي أثارت مخاوف من احتمال الإصابة بالطاعون الرئوي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت السلطات الروسية في وقت سابق إلى تقديم معلومات عن الحالة بسرعة وشفافية.

وعندما سُئل يوم الأربعاء عما إذا كانت طريقة تعامل روسيا مع الحالة تذكره برد الصين في بداية جائحة فيروس كورونا، قال ترامب: "حسنا، الصين لم تقل الكثير، وروسيا أيضا لا تقول الكثير، لكنهم يقولون إنهم يسيطرون على الوضع بشكل كبير".

وتوفيت العالمة / 28 عاما / التي كانت تعمل في معهد لأبحاث مكافحة الطاعون، يوم الجمعة في مستشفى بمدينة شيليخوف السيبيرية بالقرب من إيركوتسك.

ولا يزال سبب مرضها غير واضح، فيما نفت السلطات الروسية تقارير أفادت بأنها أصيبت بالمرض إثر حادث في المختبر.

وقالت السلطات الروسية للصحة العامة فقط إن وفاتها لم تكن ناجمة عن أحد مسببات الطاعون، وذكرت أن سبب الوفاة هو "التهاب رئوي مجهول المصدر".

وفي غضون ذلك، طلبت منظمة الصحة العالمية من روسيا معلومات عن وفاة محتملة أخرى بسبب الالتهاب الرئوي في إيركوتسك.



وإذا تأكد أن المرض هو الطاعون الرئوي، فسيكون ذلك شكلا حادا من الطاعون تسببه بكتيريا "يرسينيا بيستيس". ويمكن أن يتطور المرض عندما تنتشر العدوى إلى الرئتين، كما يمكن علاجه بالمضادات الحيوية إذا اكتُشف في وقت مبكر.