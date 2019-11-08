تعرض ناصر ماهر صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي لإصابة قوية خرج على أثرها من مباراة الفراعنة أمام مالي والتي تجمع المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأصيب ناصر ماهر بعد التحام قوي مع لاعب مالي، ليطلب اللاعب الاستبدال، ليقوم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب بإجراء تغيير إضطراري بخروج اللاعب ودخول بدلا منه عمار حمدي في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.

وبدأ منتخب مصر الأوليمبي المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي في حراسة المرمى، وبخط الدفاع محمد عبد السلام، أحمد رمضان، أسامة جلال، وفي خط الوسط أكرم توفيق، أحمد أبو الفتوح، كريم العراقي، ناصر ماهر، وفي الهجوم رمضان صبحي، صلاح محسن، مصطفى محمد.