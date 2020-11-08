



8 مليارات دولار تدفقات دولارية لدى البنك خلال 4 شهور.. 108 مليارلا دولار حصيلة دولارية من التعويم



قام البنك الأهلى بضخ 1.4 مليار دولار فى تمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وحتى الوقت الحالى، تبعا لتصريحات يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وبلغت قيمة العمليات التى مولها البنك خلال آخر أربعة شهور نحو 4 مليارات دولار، فى حين بلغ اجمالى التدفقات الدولارية للبنك خلال هذه المدة نحو 8 مليارات دولار.

وقال ابو الفتوح ان حصيلة التدفقات الدولارية لدى مصرفه بلغت 108 مليارات دولار منذ نوفمبر 2016 وحتى الوقت الجارى، مشيرا إلى ان مصرفه يقوم بتمويل جميع الطلبات الاستيرادية دون تأخير أو قوئم انتظار للسلع الاساسية وغير الأساسية.

وبلغ إجمالى التدفقات بالنقد الأجنبى على البنوك والجهاز المصرفى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، أكثر من 400 مليار دولار، تبعا لتصريحات أعلن عنها مسئول مصرفى خلال الأسبوع الماضى.

أضاف أن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب الصادرات، ولا تشمل قروض المشروعات، مشيرا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف نجح فى استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولى فى الاقتصاد المصرى، وهو ما انعكس على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، بالإضافة إلى تحسن تصنيفات الاقتصاد المصرى لدى المؤسسات الدولية، وساهم فى تفوق مصر على جميع الاقتصادات الناشئة.

وعلى جانب آخر، كشف إبوالفتوح عن أبرز مؤشرات نتائج أعمال البنك للعام المالى المتتهى 30 يونية 2020، حيث بلغت المحفظة الائتمانية للبنك نحو 700 مليار جنيه لاول مرة، منها 70 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحو 100 مليار جنيه محفظة التجزئة للافراد.

وقال ابوالفتوح ان حجم الودائع لدى مصرفه بنهاية العام المالى تجاوزت مبلغ 1.5 تريليون جنيه، وهى الاكبر على مستوى القطاع المصرى.

وأظهرت نتائج أعمال البنك الحكومى تحقيق صافى أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019 مقارنة بـ 10.1 مليار جنيه فى يونيو 2018، بمعدل نمو بلغ 100%.

وتوقع أبوالفتوح فى تصريحات سابقة ان تتراجع صافى أرباح البنك فى العام المالى المنتهى 30 يونية 2020، مرجعا ذلك إلى تكلفة إصدار الشهادة ذات العائد 15٪ يصرف شهريا لمدة عام وهى أعلى عائد فى السوق.

ووافقت الجمعية العامة للبنك فى ابريل الماضى على رفع رأس المال المرخص به إلى 100 مليار جنيه والمصدر و المدفوع من 35 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه كما أقرت الجمعية العامة للبنك نحو 1.5 مليار جنيه توزيعات نقدية لوزارة المالية بصفتها المالك.

كما ارتفع إجمالى المركز المالى ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه فى يونيو 2019، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليارات جنيه فى يونيو 2019.