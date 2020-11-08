وزير النقل: 10مشروعات مطروحة للمستثمرين في مجال الموانئ البحرية والبرية والجافة

أكد وزير النقل كامل الوزير، اهتمام الدولة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي، حيث حددت الوزارة عددا من المشروعات التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها وهي إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن مشروعات الموانئ البرية والجافة التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها فهي إنشاء 7 موانئ جافة بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات.