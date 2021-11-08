تراجع صادرات القمح الروسية خلال الموسم الحالي

أظهرت بيانات رسمية روسية نشرت اليوم الاثنين استقرار صادرات القمح الروسية خلال الموسم الزراعي الحالي حتى يوم 2 تشرين ثان/نوفمبر الماضي بنسبة 13% سنويا إلى 9ر15 مليون طن.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات المركز الاتحادي لضمان الجودة والسلامة الروسي وصول إجمالي صادرات روسيا من القمح خلال الأسبوع المنتهي يوم 2 تشرين ثان/نوفمبر الماضي إلى حوالي 600 ألف طن وهو نفس مستواها خلال الأسبوع السابق بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أشارت البيانات إلى أن إجمالي صادرات روسيا من الحبوب ككل خلال الموسم الحالي بلغت 7ر18 مليون طن. وتراجعت صادرات الشعير خلال الفترة نفسها بنسبة 30% سنويا في حين قفزت صادرات الذرة بنسبة 27% بفضل زيادة الصادرات إلى تركيا وكوريا.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه البيانات أولية وتشمل الصادرات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وهو اتحاد جمركي يضم عدة دول من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وبينها روسيا.