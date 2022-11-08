سياسي إسرائيلي مُتطرف: نتجه نحو حكومة يمينية خالصة

قال السياسي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، زعيم حزب "العظمة اليهودية"، اليوم الإثنين، عقب الاجتماع مع بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، إن إسرائيل تتجه صوب تشكيل حكومة يمينية خالصة.

ويريد "بن جفير" الحصول على وزارة الأمن العام، ويحاول نتنياهو الذي بدأ بالفعل مفاوضات تشكيل الحكومة إقناع "بن جفير" بالتخلي عن هذه الوزارة الحساسة، لكن "بن جفير" أعرب مرارًا عن إصراره على الحصول عليها.

وأعلن المكونان الرئيسيان لتحالف "الصهيونية الدينية" وهما (الصهيونية الدينية) و(العظمة اليهودية) أمس أنه لن ينضم أحدهما إلى حكومة ائتلافية برئاسة نتنياهو دون الآخر، ليغلقا الباب أمام أي مُحاولة من جانب نتنياهو لضم أحدهما دون الآخر.

ويواجه نتنياهو ضغوطا من الولايات المتحدة وأطراف أخرى لعدم ضم "بن جفير" إلى حكومته نظرًا لمواقفه شديدة التطرف.

ونسبت القناة السابعة الاسرائيلية إلى بن جفير عقب اجتماعه مع نتنياهو اليوم "الاجتماع عقد في أجواء طيبة... نحن في طريقنا إلى تشكيل حكومة يمينية خالصة.. أمامنا كثير من الأشياء التي يتعين فعلها".

ويرغب "بن جفير" في تغيير قواعد إطلاق النار على الفلسطينيين، كما أنه يريد إلغاء المُكتسبات التي حققها الأسرى الفلسطينيون عبر تاريخهم النضالي الطويل في السجون الإسرائيلية.