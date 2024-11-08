شعبة الذهب تنصح بشراء المشغولات: المعدن الأصفر يحقق زيادة سنوية بين 20 إلى 36%

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إنه لا يمكن لأحد في العالم تحديد اتجاهات أسعار الذهب في الوقت الحالي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الخميس، أن خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مساء الخميس؛ أدى إلى ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية بمقدار 4.9 دولار خلال التعاملات المسائية.

ولفت إلى تسجيل الذهب أعلى ذروة له يوم الاثنين، قبل أن ينخفض مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، ثم يعاود الصعود بعد قرار خفض الفائدة، مشددا أن الذهب هو الاستثمار الأكثر أمانًا؛ لإمكانية تسييله في أي وقت.

وأشار إلى أن الذهب يحقق ارتفاعات تتراوح بين 20% و36% سنويا، ناصحًا بشراء الذهب للاستثمار طويل الأجل، قائلا: «اشتر طالما لديك فائض من المال».

كما نصح بشراء المشغولات الذهبية بدلا من السبائك، قائلا: «الذهب زينة وخزينة، تتزين به السيدة وفي نفس الوقت تستثمر فيه، بدلا من شراء السبائك وركنها وعدم الاستفادة منها».

وواصل سعر الذهب ارتفاعه بجميع الأعيرة، حيث صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيهًا، ليسجل عيار 21 نحو 3785 جنيهًا، وعيار 24 نحو 4325 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3244 جنيها، وذلك في أعقاب قرار خفض الفائدة.