الفاو تتوقع انخفاض إنتاج الحبوب في 2024

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اليوم الجمعة، موجز العرض والطلب على الحبوب، توقعت فيه أن ينخفض إنتاج 2024 بنسبة 0.4% عن العام السابق إلى 2.848 مليار طن، وهو ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يزيد إنتاج القمح العالمي، مدعومًا بارتفاع المحصول في آسيا نتيجة لتوسعات المنطقة والظروف الجوية المواتية، والتي تعوض أكثر من الانخفاضات الكبيرة بين المنتجين الرئيسيين في أوروبا.

كما من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب الخشنة العالمي عن مستواه القياسي لعام 2023، ويرجع ذلك -في الغالب- إلى محصول كبير في إنتاج الذرة بسبب الظروف الجوية السيئة.

وفي الوقت نفسه، قد يصل إنتاج الأرز العالمي في موسم 2024/25 إلى مستوى قياسي مرتفع ويبلغ 538.9 مليون طن، مدعومًا بزراعات قياسية.

ومن المتوقع أن ينمو استخدام الحبوب العالمي بنسبة 0.5% ليصل إلى 2.857 مليار طن في 2024/2025، مدفوعًا بزيادة استهلاك الأرز والقمح.

ومن المتوقع أن تتوسع مخزونات الحبوب العالمية بنسبة 0.6% لتصل إلى 889 مليون طنًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوسع المتوقع في مخزونات الأرز. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى نسبة مخزون الحبوب العالمية إلى الاستخدام بنسبة 30.6%، بالقرب من مستويات المتوسط لخمس وعشر سنوات.

كما من المتوقع الآن أن تبلغ التجارة الدولية في الحبوب 485 مليون طن، وهو ما يمثل انكماشًا بنسبة 3.9% عن مستوى 2023/2024. ومن المتوقع أن تزيد التجارة العالمية للأرز، في حين تنخفض تجارة القمح والحبوب الخشنة