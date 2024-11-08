نتنياهو يأمر بإرسال طائرات لإنقاذ مشجعي مكابي تل أبيب في أمستردام

عقب اشتباكات عنيفة على هامش مباراة فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم، في العاصمة الهولندية أمستردام، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإرسال طائرتين لإجلاء مشجعي كرة القدم الإسرائيليين من العاصمة الهولندية.

ونشر مكتب نتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صباح اليوم الجمعة، قائلا: "أمر رئيس الوزراء بإرسال طائرتين لإنقاذ المواطنين الإسرائيليين على الفور".

وأضاف: "لن يتم التغاضي عن الصور القاسية للاعتداء على مواطنينا في أمستردام".

ووصف مكتب رئيس الوزراء الحادث بأنه "مروع"، وطالب الحكومة الهولندية وقوات الأمن باتخاذ إجراءات قوية وسريعة لضمان سلامة "مواطنينا".

وتفيد التقارير بحدوث اشتباكات عنيفة مساء أمس الخميس بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين ومشجعين إسرائيليين عقب مباراة لكرة القدم في الدوري الأوروبي بين فريق "إياكس أمستردام" الهولندي وفريق "مكابي تل أبيب". وقد فاز فريق "أياكس" في المباراة 5-0.

وقالت الشرطة إنها احتجزت 57 شخصًا، لكنها لم تقدم تفاصيلا بشأن جنسياتهم أو ما إذا كانوا من مشجعي الفريقين. وذكرت محطة تلفزيون أمستردام (إيه.تي.5) أن المتظاهرين ألقوا الكراسي على مشجعي فريق "مكابي"، بينما قامت وحدات الشرطة المتنقلة بحماية المشجعين الإسرائيليين ورافقتهم إلى فنادقهم.

كما شهدت المدينة اشتباكات في وقت لاحق بين مشجعي الفريق الإسرائيلي وقوات الأمن في وسط المدينة. وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على نحو 12 شخصًا بتهمة الإخلال بالنظام العام وحيازة ألعاب نارية بشكل غير قانوني