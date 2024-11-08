رئيس وزراء بلجيكا: على أوروبا أن تدافع عن مصالحها أمام إدارة ترامب

أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تتحد وتدافع عن مصالحها أمام إدارة دونالد ترامب.

وقال دي كرو: "لقد اختار الشعب الأمريكي رئيسه، وعلينا أن نحترمه، لكن السؤال هنا هو كيف ينبغي أن يكون تعاملنا وحوارنا مع الولايات المتحدة؟ يجب أن نحافظ على تآزرنا وتوحدنا في المفاوضات مع الولايات المتحدة ونتبع سياسة نشطة.يسعدنا أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أجريا اتصالات ذات صلة.

وأردف دي كرو في حديثه للصحفيين في بودابست، خلال قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي: "يجب أن يكون لدينا حوار مفتوح ولكنيجب أن نحمي مصالحنا الخاصة، على أساس موقفنا القوي كأوروبيين"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ووفقا له، فإن فوز ترامب في الانتخابات يمكن أن يصبح حافزا للأوروبيين لتقوية أنفسهم، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يظلان حليفين، بما في ذلك في قضايا التجارة والرسوم الجمركية، وأن منافسهما المشترك الأبرز هو الصين.

يذكر أن سلطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي قد تحصل في أوروبا بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، خاصة وأنه أكد عن رغبته في فرض رسوم جمركية إضافية.