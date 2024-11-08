وزير الدفاع الإسرائيلي: إعادة المحتجزين على رأس أولوياتي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إنه سيكون مدافعا عن الجيش كما ستكون إعادة المحتجزين على رأس أولوياته، وذلك بعد تعيينه خلفا ليوآف جالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف كاتس، أن الجيش الإسرائيلي، أثبت خلال شهور الحرب أن من يمسّ بإسرائيل يدفع ثمنا باهظا"، وفق وصفه، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأمس الخميس، أكد جالانت، أن نتنياهو، هو من يقف حجر عثرة أمام الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين في القطاع بأسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.

وفند جالانت ذرائع نتنياهو لأجل مواصلة الحرب على غزة، واحتلال القطاع من خلال استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا، إذ ذكر أن جيش الاحتلال حقق جميع أهدافه في غزة، وأن نتنياهو رفض صفقة المحتجزين مقابل السلام، وهو ما يأتي ضد نصيحة مؤسسته الأمنية.

وكان جالانت يتحدث إلى عائلات المحتجزين، أمس الخميس، بعد يومين من إقالته من قبل نتنياهو، وظهرت تقارير عن تصريحاته بسرعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عنه قوله: "لم يتبق شيء يمكن فعله في غزة. لقد تحققت الإنجازات الكبرى. أخشى أن نبقى هناك لمجرد وجود رغبة في البقاء هناك".