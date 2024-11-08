اليونيفيل: الأمن في لبنان يمثل تحديًا مستمرًا لقوات حفظ السلام

قالت كانديس أرديل، نائبة المتحدث باسم قوات حفظ السلام "اليونيفيل"، إن الوضع الحالي في لبنان يمثل تحديًا كبيرًا لليونيفيل، حيث تعرضت قواتها على مدار الأسبوع الماضي لعدة حوادث، إذ إنهم يتمركزون في عدة أماكن مختلفة داخل خطوط النيران، مما يتسبب في بعض الضرر للقوات ويمثل مصدر قلق بالنسبة لليونيفيل.

وأضافت "أرديل" خلال تصريحات لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أنه لطالما ذكرت اليونيفيل جميع أطراف الحرب بأهمية ومسؤوليتهم في صيانة أمن قوات اليونيفيل سواء في جنوب لبنان أو في أماكن حروب أخرى، مشيرة إلى أن اليونيفيل يسعى لتنفيذ القرار الأممي 1701 من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت نائبة المتحدث باسم قوات حفظ السلام أن اليونيفيل اتخذت عدة إجراءات للتأكد من أمن قوات حفظ السلام، لأنهم لا يمكنهم أداء مهامهم في حال لم يكونوا في أمان. ويجب أن يحظوا بالسلام لكي يتمكنوا من مساعدة الأطراف المعنية في تنفيذ القرار 1701، ولذلك، يتخذ اليونيفيل إجراءات أمنية لضمان أن القوات المتواجدة في لبنان تمتلك الآليات اللازمة لإتمام مهمتها على أكمل وجه، وتم تزويدهم ببعض التكنولوجيا لمساعدتهم في مراقبة المواقع التي يتمركزون فيها.