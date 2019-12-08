 التعليم: تعديل جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب عيد الغطاس - بوابة الشروق
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التعليم: تعديل جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب عيد الغطاس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 8:16 م | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 8:16 م

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2019 /2020) للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بمناسبة تزامن عيد الغطاس مع الامتحانات التي ستجرى يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الأحد، أنه تقرر تقديم موعد الامتحانات في المواد التي كان مقررا لها يوم الاثنين 20 يناير المقبل، إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، وذلك استجابة للخطاب الذي أرسله قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار البيان إلى أن قطاع التعليم العام أرسل خطابًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة المعدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إعداد أي تصور لجداول الصفوف الدراسية المختلفة يتضمن إجراء امتحانات يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

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