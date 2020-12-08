متوسط الدعاوى التي ينظرها القاضي يوميا بالمحكمة الابتدائية يبلغ 7 دعاوى

المتوسط العالمي قاض لكل 14 ألف مواطن وفي مصر قاض لكل 33 ألف

نتوسع في تعيين القضاة بعد أن كان هناك تأخر في التعيينات

22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر.. بينهم 11 ألف مدني وجنائي

لا يمكن فصل القضايا الجنائية عن المدنية لأنه لا توجد أماكن لذلك

ننشئ طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام

تعديلات قانون حالات الطعن أمام النقض اختصر إجراءات كثيرة في محاكمة المتهمين

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليقاً على سؤال لميس الحديدي حول تكدس القضايا وحجمها نسبة إلى عدد القضاة، إن عدد القضاة يبلغ 22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر، بينهم 11 ألف مدني وجنائي.

وأضاف مروان، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الإثنين، أن حجم القضايا المنظور أمام المحاكم كبير جداً، متابعًا: «على سبيل المثال متوسط عدد القضايا التي ينظرها القاضي يوميا بالمحكمة الابتدائية 7 قضايا في المتوسط غير شاملة لقضايا صحة التوقيع وهذا كثير».

وكشف أن المتوسط العالمي يبلغ قاض لكل 14 ألف مواطن بينما في مصر قاض لكل 33 ألف، مضيفًا أنه يتم الآن تسريع تعينات القضاة لاستيعاب الزيادة السكانية وحجم القضايا المتزايد.

وتابع: «نتوسع في تعيين القضاة بعد أن كان هناك تأخر في التعيينات، حيث أن لدينا 22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر، بينهم 11 ألف مدني وجنائي».

وأكد صعوبة فصل القضايا الجنائية عن المدنية لعدم وجود أماكن لذلك، قائلًا: «لا يمكن فصل القضايا الجنائية عن المدنية لأنه لا توجد أماكن لذلك تتسوعب عملية الفصل لعدم وجود وفرة مكانية».

وذكر الوزير، أنه ضمن عمليات التطوير المنتظرة لتخفيف الازدحام عن كاهل المحاكم هو تدشين طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام، معقبًا: «ننشئ طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام وستعمم في حال نجاح التجربة».

وحول طول إجراءات التقاضي والطعن والظلم الذي قد يطال البعض لحبسه لسنوات طويلة، نوه بأنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الإجراءات وسرعتها في ساحات المحاكم عبر عدة إجراءات قانونية، مثل تعديلات قانون حالات الطعن أمام النقض الذي اختصر إجراءات كثيرة في محاكمة المتهمين.