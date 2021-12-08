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شهدت الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عدة أرقام مميزة وعلى رأسها رقمين لريال مدريد وليفربول.

وبات ليفربول أول فريق إنجليزي على الإطلاق يفوز بجميع مبارياته الست في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكسر الريال حاجز الـ1000 هدف في المسابقات الأوروبية، حيث سجل كروس وأسينسيو هدفين ضد إنتر ميلان ليصبح الريال أول ناد أوروبي يسجل أكثر من 1000 في أوروبا.

وسجل صلاح رقمين قياسين، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 7 بقميص ليفربول في دور المجموعات، كما أصبح مسجلا لـ 20 هدفا أو أكثر للموسم الخامس تواليا وهو أول لاعب يحقق هذا الرقم منذ إيان راش الذي حقق ذلك خلال فترة الثمانينيات.

وشهدت الجولة أيضا توقيع مبابي على رقم قياسي جديد، حيث بات أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى 30 هدفا بالمسابقة.

كما أصبح سيباستيان هالر لاعب أياكس أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في أول 6 مباريات له بالمسابقة.