الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 17 مواطنًا فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم والد وشقيق الشهيد مجاهد حامد.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية أنه تم اعتقال خمسة مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة نابلس الشمالية، بعد مداهمة منازلهم، فيما تم اعتقال والد الشهيد مجاهد حامد وشقيقه خالد بعد مداهمة منزل العائلة في بلدة "سلواد".

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال أربعة أشخاص من مخيم "جنين" حيث استشهد ثلاثة صباح اليوم، بينما تم اعتقال ثلاثة بينهم صحفي من مدينة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، وفي الخليل، اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.