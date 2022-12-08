مراد عمار الشريعي: نعمل على إصدار مكتبة إلكترونية لنشر مقطوعاته النادرة

قال مراد ابن الموسيقار الراحل عمار الشريعي، إن عدم عمله بالحقل الموسيقي مثل والديه أمرٌ لم يكن بيديه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن الموهبة كانت واضحة على والده منذ سن صغيرة جدا، ووصل به الأمر تأليف مقطوعات موسيقية للحفلات المدرسية.

وشدد على أنه يتحمس دائما لأي فكرة تساهم في إعادة نشر ألحان والده بأصوات جديدة، مؤكدا أن الأسرة لا تملك أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها.

ونوه بأن الأسرة تعمل على إصدار مكتبة عمار الشريعي إلكترونيا عبر نشر محتويات نادرة، بما في ذلك المقطوعات التي غناها بصوته.

وأشار إلى أنه تربى على الموسيقى وعزف في الأوبرا، لكن الأمر يتطلب إلى جانب ذلك امتلاك موهبة ربانية.

وحلت يوم الأربعاء، ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعى، الذى يعد واحدا من أعمدة الموسيقى فى مصر والوطن العربي.