أبو الغيط يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية

يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، صباح اليوم، إلى العاصمة السعودية، الرياض؛ للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الجمعة، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصيني شي جين بينج، وعدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن انعقاد هذه القمة يأتي في ضوء ما اتفق عليه الجانبان خلال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الصين والدول العربية والارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين.

ووصل، أمس الأربعاء، وفد رسمي من الأمانة العامة إلى الرياض، برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، لمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة للإعداد لهذه القمة الهامة والتاريخية.