السوداني يشيد بجهود الأمم المتحدة في مساعدة العراق

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أشاد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الخميس بجهود الأمم المتحدة في مساعدة العراق في العديد من الملفات الإنسانية والتنموية.

وقدم السوداني الشكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال اتصال هاتفي لدعمه "سيادة العراق وحفظ أمنه" بحسب بيان للحكومة العراقية.

وجاء في البيان أن جوتيريش أعرب عن استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع الحكومة العراقية ودعمها في مختلف الملفات.

وأكد أن الأمم المتحدة تتطلع إلى مساندة العراق في مواجهة وتجاوز العديد من المشاكل في مقدمتها البيئة ونقص المياه وآثار التغيرات المناخية.

وأشاد جوتيريش بدور العراق المحوري في المنطقة، وقدرته على الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، ليكون جسراً داعماً لتثبيت الاستقرار في المنطقة.