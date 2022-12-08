مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح البنايات المرتفعة".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين الشبان والقوات الإسرائيلية "التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين".

وأضافوا أن "قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف"، وأن سائقها نجا من موت محقق.

وأشارت (وفا) إلى أنه باستشهاد هؤلاء الأشخاص يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى216، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.