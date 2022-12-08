ولي العهد السعودي: ميزانية 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي وتحافظ على مركزنا المالي

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن ميزانية المملكة للعام المالي 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي، وتحافظ على المركز المالي للمملكة مشيرا إلى "نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم الأربعاء عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن "مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".

وأوضح ولي العهد السعودي أن الحكومة "تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت اليوم الأربعاء عن الموازنة العامة للدولة للعام 2023 مسجلة فائض قدره 16 مليار ريال.

وقدرت وزارة المالية السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء "النفقات بـ 1114 مليار ريال في عام 2023 والإيرادات بـ 1130 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 16 مليار ريال".