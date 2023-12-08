المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكيتين في سوريا والعراق

جددت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في كل من العراق وسوريا، برشقات صاروخية.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أن القصف شمل حقل كونيكو النفطي داخل الأراضي السورية، الذي يشكل قاعدة عسكرية أمريكية، وقاعدة عين الأسد الجوية، التي تضم قوات أمريكية غربي البلاد، برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر، في إطار الرد المتكرر على القواعد الأمريكية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" نفذت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سلسلة هجمات استهدفت قواعد عسكرية عراقية وسورية بها قوات عسكرية أمريكية فضلا عن قصف إيلات في إسرائيل، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية بلغ عدد هذه الهجمات 87.

وقتلت القوات الأمريكية الشهر الماضي أكثر من 10 من عناصر "المقاومة الإسلامية في العراق"، وأصابت 8 آخرين في ضربتين منفصلتين بمنطقتي أبو غريب، غربي بغداد، وجرف النصر جنوب غربي العاصمة العراقي.