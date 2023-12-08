تعيين الإسبانية نادية كالفينيو رئيسة جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي

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تقرر تعيين وزيرة الاقتصاد الإسبانية، نادية كالفينيو، رئيسة جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، اليوم الجمعة، في بروكسل أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وافقوا على هذا التعيين.

ويعود الفضل إلى كالفينيو، التي تشغل منصب وزيرة الاقتصاد الإسبانية، منذ عام 2018، في توجيه اقتصاد بلادها بنجاح، خلال أزمة كوفيد-19.

وتشهد إسبانيا واحدا من أدنى معدلات التضخم في منطقة اليورو.

وكالفينيو هي أول امرأة ترأس البنك، ومقره لوكسمبورج.

وبنك الاستثمار الأوروبي، وهو مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي ، يتولى مسؤولية التمويل طويل المدى وتملكه الدول الأعضاء بالتكتل.

ودور البنك هو تمويل الاستثمارات، التي تساهم في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، مثل الاقتصادات الوطنية الأكثر استدامة.

وفي عام 2022، وقع البنك على إجمالي تمويل بقيمة 1ر65 مليار يورو(8ر70 مليار دولار).