بوتين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل.

وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن "بوتين أبلغ بطل روسيا المشارك في العملية العسكرية الخاصة من جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيم جوغا، عن خططه لخوض غمار الانتخابات لفترة رئاسية جديدة".

وتنتهي صلاحيات بوتين الحالية كرئيس للدولة في 7 مايو من العام المقبل 2024، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في 17 مارس المقبل

واعتمد مجلس الاتحاد الروسي، أمس الأول، قراراً بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس المقبل، حيث تمت الموافقة على القرار بإجماع الأصوات البالغة 162 في مجلس الاتحاد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت رئيسة المجلس، فالنتينا ماتفيينكو إنه "بناء على هذا القرار، سنبدأ بشكل فعال في إطلاق الحملة الانتخابية".

وأشارت ماتفيينكو إلى أنه لأول مرة سيشارك في التصويت سكان مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن "مواطنينا ومجتمعنا متّحدون أكثر من أي وقت مضى" حول سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"مهمة الدولة تقضي بأن تكون بمستوى هذه الثقة وأن تمنع أدنى استفزاز"، وفقا لشبكة "يورونيوز" الإخبارية.

وتابعت: "شعبنا سيقوم بالخيار الوحيد الممكن ... بالتصويت من أجل روسيا، من أجل النصر".

وفي نوفمبر الماضي، نقلت وكالة "رويترز"، عن 6 مصادر القول إن بوتين (71 عاما) قرر الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.

وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرتها روسيا في 2020، يحق لبوتين الترشح لمدتين جديدتين كل منهما 6 سنوات بعد انتهاء فترته الرئاسية في 2024.

وبحسب "أسوشيتد برس"، ستمهد انتخابات مارس 2024، الطريق أمام بوتين لحكم روسيا حتى 2030 على الأقل.

وكان بوتين قد حصل على 76% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في مارس 2018 حيث أعيد انتخابه لمدة 6 سنوات.