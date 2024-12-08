1000 شخص يحتفلون في هامبورج شمالي ألمانيا بسقوط نظام الأسد

احتفل حوالي 1000 شخص في محطة القطار الرئيسية بمدينة هامبورج شمالي ألمانيا اليوم الأحد بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ووفقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة، فإن التجمع الذي أقيم في ساحة "هاشمان بلاتس" شهد إقبالًا كبيرًا في فترة ما بعد الظهر.

كانت الأجواء أمام المحطة مليئة بالارتياح والهدوء، وتواجدت الشرطة في المكان بأعداد كبيرة من القوات. ولم يتم تسجيل أي حوادث في البداية. وخلال المظاهرة، قام العديد من السوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا بمعانقة بعضهم البعض، ورقصوا وغنوا احتفالًا بالحدث.

وقالت شابة سورية إنها كانت تحلم بهذا اليوم منذ فترة طويلة، وإنها الآن تستطيع أخيرًا العودة إلى وطنها. في المقابل، كان لرجل سوري آخر رأي مختلف، حيث حضر التجمع مع ابنه البالغ من العمر 11 عامًا، وأكد أن مستقبل ابنه يكمن في ألمانيا. وأضاف قائلا إن "الأسد دمر كل شيء في سوريا"، فيما قال آخرون إنهم يفضلون انتظار تطورات الوضع في سوريا قبل اتخاذ أي قرارات.