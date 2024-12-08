 أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 9:42 ص | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 9:42 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 46 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 17 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و7 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق أراضي مقاطعة أستراخان".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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