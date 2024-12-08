أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

سقط أرسنال في فخ التعادل أمام مستضيفه فولهام بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم فولهام مبكرًا، في الدقيقة 11 عن طريق راؤول خيمينيز، فيما تعادل أرسنال في الدقيقة 52 عن طريق ويليام ساليبا بعد ركلة ركنية معتادة من الجانرز.

وفي الدقيقة 88 سجل بوكايو ساكا هدفًا قاتلًا، كاد أن يمنح الفوز لأرسنال في الوقت القاتل، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو يتم إلغاء الهدف بسبب وجود تسلل على جابريل مارتينيلي.

بهذا التعادل رفع أرسنال رصيده للنقطة 29 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز، كما رفع فولهام رصيده للنقطة 23 في المركز العاشر.