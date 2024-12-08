التضخم يرفع وتيرة إفلاس الحانات في اليابان

خلص استطلاع لشركة بحث في مجال الائتمان إلى أن وتيرة إفلاس الحانات اليابانية أسرع مما كانت عليه خلال جائحة كورونا، وذلك في ظل خفض المستهلكين لنفقاتهم في ظل ارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن شركة تيكوكو داتابنك قالت إنه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من هذا العام، أفلست 203 حانة، متجاوزة عدد 189، الذي تم تسجيله خلال عام 2020 بأكمله عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار في اليابان.

ويشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم يلحق الضرر بالقطاع، الذي يعاني بالفعل بسبب تغيرات سلوك المستهلكين في أعقاب الجائحة، التي أعتاد الكثير من الأشخاص خلالها على أسلوب حياة لا يتضمن الخروج ليلا.