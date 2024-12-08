الخطوط الجوية العراقية تعلن وقف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت مؤقتا

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، صباح اليوم الأحد، وقف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت مؤقتا؛ بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حرصاً على سلامة المسافرين الكرام على رحلاتنا المجدولة إلى لبنان وامتثالاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية، تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف العراق من اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم».

وأكملت: «يأتي هذا القرار بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية؛ التي تُعد الممر الجوي الرئيسي لهذه الرحلات، مع الاستمرار في مراقبة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري».

واستطردت: «وندعو السادة المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء إلى التواصل مع مكاتبنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الخيارات المتاحة، بما في ذلك إعادة جدولة الرحلات أو استرداد التذاكر من مكاتبنا دون فرض أي غرامات، ونُعرب عن اعتذارنا لأي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ونؤكد أن أولويتنا هي سلامة الجميع، وسنواصل متابعة الأوضاع عن كثب وإعادة تشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية».

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.

وحكم حافظ الأسد سوريا منذ عام 1971، حتى وفاته عام 2000 حين خلفه نجله بشار.