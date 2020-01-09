توقعات بأمطار غزيرة شمال إسرائيل ووسطها بعد فيضانات مميتة

من المتوقع ان يشهد شمال إسرائيل ووسطها هطول أمطار غزيرة وفيضانات اليوم الخميس، بعد عواصف شهدتها في الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، والتسبب في أضرار بالغة بالمنازل.

وارتفع منسوب بحر الجليل بحوالي 23 سنتيمترا في غضون 24 ساعة، وفقا لهيئة المياه الإسرائيلية. ولا تزال المدارس في العديد من التجمعات في شمال إسرائيل مغلقة اليوم الخميس، ما أثر على نحو 400 ألف تلميذ، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان).

قال رئيس بلدية نهاريا رونين مارلي ان كارثة طبيعية حلت أمس بالمدينة الواقعة شمال إسرائيل وهي تغرق بالوحل الان.

وكان قد قتل شخص بعدما جرفته مياه الأمطار في نهاريا ، حسبما قالت هيئة ميجان ديفيد أدوم للإنقاذ أمس الأربعاء. وكان الرجل يحاول إنقاذ أسرة كانت عالقة في احدى السيارات.

وأشاد كل من الرئيس الإسرائيلي ريفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحرك الرجل في بيانين منفصلين، ووصفاه بأنه بطل وبعثا بأحر التعازي إلى أسرته.

ورفع مقتل الرجل عدد القتلى الإجمالي منذ بداية موسم الأمطار في إسرائيل أواخر كانون أول/ ديسمبر إلى سبعة أشخاص.