استشهاد 55 صحفيا فلسطينيا بنيران إسرائيل منذ 2000

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أن إسرائيل قتلت 55 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000.



جاء ذلك في تصريحات لنقيب الصحفيين ناصر أبوبكر خلال مؤتمر صحفي في مدينة البيرة لعرض تقرير النقابة السنوي حول أبرز "الانتهاكات والجرائم" الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



وقال نقيب الصحفيين إن أكثر من 55 صحفيا استشهدوا منذ العام 2000 وحتى اليوم.



وأضاف أن العام الماضي شهد استشهاد صحفيتين هما شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، والصحفية المحلية غفران وراسنة.



وأوضح أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية منذ عام 2013 وحتى اليوم بلغ أكثر من 8500 انتهاك، مشيرا إلى أن مدينة القدس المحتلة أكثر مدينة شهدت اعتداءات إسرائيلية "لمنع نقل حقيقة ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية".



وكشف أبو بكر عن تحركات دولية للنقابة بجانب الاتحاد الدولي للصحفيين بهدف الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.