إصابة 21 شخصا جراء انفجار بفندق في تكساس

قالت السلطات الأمريكية إن 21 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار ألحق أضرارا جسيمة بفندق في وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس يوم الاثنين.

وقال كريج تروجاسيك المتحدث باسم إدارة الإطفاء في فورت وورث في مؤتمر صحفي إن شخصا واحدا في حالة حرجة واثنين في حالة خطيرة.

وأضاف أن ثمانية آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، وعلمت السلطات بالإصابات الإضافية في وقت لاحق، بما في ذلك شخص ذهب إلى المستشفى بمفرده، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وفي وقت سابق، قالت السلطات إن شخصا واحدا مفقود، لكنها أشارت في وقت لاحق إلى أنه تم العثور عليه.

ولم يتضح سبب الانفجار في فندق ساندمان سيجنتشر، الذي وقع حوالي الساعة 0330 مساء، على الرغم من أن تروجاسيك قال إن هناك "رائحة غاز في المنطقة".