نجوى كرم تستعد لحفلها الغنائي في سلطنة عمان يناير الجاري

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفلها في العاصمة العمانية مسقط يوم 24 يناير الجاري، ومن المقرر إقامته على خشبة مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

تأتي هذه الحفلة في إطار جولة غنائية لنجوى كرم تشمل عدة عواصم عربية وأوربية، حيث انتهت أواخر ديسمبر وأول يناير من حفلات غنائية في الإمارات العربية المتحدة بين دبي وأبو ظبي، ثم يأتي دور حفلها في عمان، وتنهي كرم رحلتها الأخيرة في العاصمة الهولندية امستردام يوم 8 فبراير المقبل على خشبة مسرح HET CONCERTERDAM ، ويأتي هذا الحفل في إطار حرصها على التواصل مع الجمهور العربي في البدان الأوربية.