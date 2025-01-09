 ترامب يجمع أكثر من 170 مليون دولار لحفل تنصيبه الرئاسي في رقم قياسي جديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يجمع أكثر من 170 مليون دولار لحفل تنصيبه الرئاسي في رقم قياسي جديد

واشنطن - أ ب
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 9:32 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 9:32 ص

جمع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكثر من 170 مليون دولار لتمويل حفل تنصيبه القادم، وهو مبلغ قياسي حيث أبدى كبار المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا والمتبرعون الرئيسيون استعدادهم لتقديم مساهمات مالية كبيرة لدعم تمويل هذا الحدث.

وتم تأكيد التبرعات الخاصة التي تم جمعها حتى الآن من قبل شخص مطلع على حملة جمع التبرعات لكنه غير مخوّل بالتحدث علنا. وقال الشخص إنه من المتوقع أن تجمع لجنة تنصيب ترامب أكثر من 200 مليون دولار بحلول نهاية الحملة.

ولم ترد لجنة تنصيب ترامب على الفور على طلب للتعليق يوم الأربعاء. ولم تكشف اللجنة بعد عن كيفية إنفاق هذه التبرعات.

وعادة ما تُستخدم التبرعات الخاصة لتغطية تكاليف الأحداث المحيطة بحفل التنصيب، مثل التكاليف المتعلقة بمراسم أداء القسم نفسها، بالإضافة إلى العرض الافتتاحي والكرات الاحتفالية الفاخرة.

ويزيد المبلغ الكبير الذي جمعته لجنة تنصيب ترامب الرئاسية حتى الآن عن ضعف المبلغ الذي جمعه الرئيس جو بايدن قبل أربع سنوات، حيث جمع نحو 62 مليون دولار لحفل تنصيبه، وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الاتحادية.

كما حطم ترامب الرقم القياسي للتبرعات خلال حفل تنصيبه الأول في عام 2016 عندما جمع قرابة 107 ملايين دولار.

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