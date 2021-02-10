 عضو بالكونجرس الأمريكي يقدم وصفا مؤثرا لأحداث الشغب خلال هجوم الكابيتول - بوابة الشروق
الأربعاء 10 فبراير 2021 12:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

عضو بالكونجرس الأمريكي يقدم وصفا مؤثرا لأحداث الشغب خلال هجوم الكابيتول

ارشيفية
ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:57 م
تأثر عضو الكونجرس الأمريكي جايمي راسكين، وهو نائب ديمقراطي من ولاية ماريلاند، في قاعة مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء أثناء وصفه لأحداث السادس من يناير، عندما اقتحم حشد غاضب من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

وقال راسكين إن ابنته وصهره، اللذين كانا في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، أرسلا رسائل نصية واتصلا بأحبائهم لتوديعهم لأنهما اعتقدا أنهما سيموتان.

وأضاف راسكين وهو يذرف الدموع: "في كل مكان حولي كان الناس يتصلون بزوجاتهم وأزواجهم وأحبائهم ليودعوهم. وكان أعضاء الكونجرس يزيلون الدبابيس الدالة على عضويتهم في الكونجرس حتى لا يتعرف عليهم الغوغاء أثناء محاولتهم الفرار من العنف".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك