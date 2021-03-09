أصدرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تقريرا عالميا محدثا، عن أكثر 10 دول من حيث ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأشارت الجامعة في تقريرها إلى ارتفاع عدد الإصابات لـ 116 مليون و 817 ألف و 145 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات لـ 2 مليون و592 ألف و768 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر من حيث الوفيات والإصابات، حيث سجلت 524.987 حالة وفاة، و28 مليون و 991.537 إصابة.

أما البرازيل فجاءت في المرتبة الثانية، بينما جاءت المكسيك في المرتبة الثالثة، تلتها الهند في المرتبة الرابعة، ثم بريطانيا في المرتبة الخامسة، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، وصولا لإسبانيا، في المرتبة العاشرة، ويوضح هذا الرسم البياني أعداد الإصابات والوفيات في كلا من الدول العشرة.