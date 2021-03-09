الوزير: اللي عنده شقة أوضتين وصالة ومطبخ بالدائري هياخد تعويض 160 ألف جنيه

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم تعويض جميع السكان حول الطريق الدائري، حتى المخالفين منهم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين: «اللي عنده شقة أوضتين وصالة ومطبخ هياخد تعويض 160 ألف جنيه».

وأكد أن من يسكن في وحدة داخل منزل مخالف بدون رخصة على أرض الدولة سيتم تعويضه اجتماعيًا ليستطيع أخذ سكن في المنطقة التي يرغب فيها، معقبًا: «مش هنسيبه ولا هنرميه في الشارع، إحنا مبنعملش كده»، على حد تعبيره.