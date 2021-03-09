الشاب الذي وجه الرئيس بعلاجه من إعاقة: انتخبت السيسي مرتين ونفسي أقابله

أعرب محمد، شاب من الشرقية الذي وجه الرئيس بعلاجه من الإعاقة التي يعانيها في قدمه، عن سعادته باستجابة الرئيس لعلاجه، قائلًا: «طلبي أقابل الرئيس واتكلم معاه، وأتعالج في مستشفى الجيش».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، «أنا بحب السيسي وانتخبته مرتين»، متابعًا: «أنا بحب جيش بلدي أوي، لما بشوف أي عسكري بديله التحية».

وأعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة المواطنة آمال، التي يعاني لا يستطيع ابنها الحركة منذ ولادته، مشيرة إلى أن الرئيس وجه بعلاج ابنها وتوفير الرعاية اللازمة له.

