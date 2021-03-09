قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم عبور 18 ألف و833 سفينة بقناة السويس خلال العام الماضي في ظل جائحة كورونا، موضحًا أنه تم تحقيق إيرادات بلغت 5 مليارات و600 مليون دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن حجم الحمولات التي تم مرورها من القناة بلغ 1.2 مليار طن، مؤكدًا أن القناة حافظت على مستواها، ما أدى إلى ارتفاع مستوى تصنيفها.

وأوضح أن إيرادات القناة قبل الجائحة بلغت 5 مليارات و700 مليون جنيه، مشيرًا إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة خلال فبراير الماضي عن فبراير من عام 2020 بنسبة بلغت 1.4%، فضلًا عن ارتفاع حجم الحمولات بنسبة0.4%، وارتفاع في العائد بالدولار بنسبة 4.5%.

وذكر أن يوم 5 فبراير الماضي شهد أعلى إيراد يومي منذ بداية جائحة كورونا، لافتًا إلى مرور 74 سفينة بحمولات صافية وصلت إلى 4.4 مليون طن، وبإيردات بلغت 22.2 مليون دولار.

وأشار إلى تحقيق أعلى حمولة يومية خلال يوم 12 فبراير الماضي، والتي بلغت 5.3 مليون طن بإيرادات نحو 24.7 مليون دولار، مضيفًا أن السياسات المرنة وقناة السويس الجديدة ساهما بشكل كبير في الحفاظ على مستوى القناة.

ولفت إلى إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية اللوجيستية في بورسعيد والسويس بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية في الوقت الحالي، ذاكرًا أن الإدارة والحرص والمتابعة هي سر نجاح قناة السويس وتحقيقها للأرباح.

