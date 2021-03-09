سميرة سعيد: أحرص على اختيار كلمات الأغاني التي تحمل معاني تقوي من المرأة

قالت الفنانة سميرة سعيد، إنها تعتبر من المحظوظات اللاتي تمكنّ من اختيار طريقهن، موضحة أن اختيارها لطريقها جعلها مستقلة أكثر في شخصيتها وأفكارها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أنها تحرص على اختيار كلمات أغنياتها التي تحمل معاني تقوي من المرأة وتعمل على استقرار عواطفها، لتتمكن من العمل وتربية الأجيال.

وذكرت أن الاختيار سواء في المهنة أو في الأمور الحياتية مسؤولية، متابعة: «مش أي حد يقدر يواجه الحياة بصعوباتها وضغوطها، لأن المسؤولية محتاجة حد قادر يكمل ويجري ورا حلمه».

وأوضحت أنها واجهت العديد من الضوغطات التي تتعلق باختيار شكل طريقها الفني مع المحافظة عليه طوال الوقت إلى جانب المحافظة على حياتها الشخصية، مؤكدة أنها لم تنهزم أمام أي مشكلة واجهتها بل على العكس كانت دائمًا ما تتحدى الصعاب.

وأشارت إلى قدرة المرأة على تحمل مسؤولية أي عمل تقوم به بجانب تحليها بالصبر، مضيفة أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة لها خلال عشرة أيام تحت عنوان «متاهة» تناقش تغير العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويحتفل العالم في يوم الثامن من مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة؛ لتذكير المجتمعات المختلفة بأهمية دور المرأة، وضرورة تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.