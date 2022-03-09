إسرائيل تعتزم استقبال 25 ألف شخص من أوكرانيا مؤقتا

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تعتزم إسرائيل استقبال 25 ألف شخص مؤقتا من أوكرانيا بسبب العمليات العسكرية التي تشنها روسيا.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد مساء الثلاثاء إن إسرائيل ستمنح الحماية في البداية لـ 20 ألف أوكراني كانوا بالفعل في إسرائيل قبل اندلاع الحرب.

ووفقا لشاكيد، سيحصل خمسة آلاف لاجئ حرب أيضا على تأشيرات. وسيسمح للأشخاص بالبقاء في إسرائيل طالما استمر القتال في بلدهم الأم.

ويمكن للأوكرانيين التقدم بطلب على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقالت شاكيد إنه يُسمح للإسرائيليين أيضا بالتوصية بإعطاء الأولوية لعائلات أوكرانية في عملية القبول.

وتتوقع وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيضا أن يهاجر 100 ألف أوكراني إلى البلاد وأن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية في الأسابيع والأشهر المقبلة بسبب أقاربهم اليهود.

ويمكن لحوالي 200 ألف شخص الهجرة إلى إسرائيل بسبب أقاربهم اليهود.