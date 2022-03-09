بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع عدد من نظرائه العرب، آخر تطورات الوضع الميداني في فلسطين، خاصة في ظل ما يجري في القدس من تهجير قسري، وانتهاكات يومية في حق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والتي انعقدت اليوم الأربعاء على هامش انعقاد أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع تطرق إلى السياسات العنصرية، التي تستهدف تهويد القدس، وتغيير طابعها الديموجرافي، وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.