مسؤول فلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي للمرة الثانية منذ يناير

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أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال الشيخ في بيان مقتضب عبر حسابه على موقع تويتر إنه أكد خلال الاجتماع "ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية ووقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين".

وأضاف: "تناولنا الوضع الإقليمي والدولي" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وهذا أول اجتماع رفيع مع مسؤول إسرائيلي منذ انعقاد اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في السادس من الشهر الماضي.

وأكد المجلس المركزي في البيان الختامي لاجتماعاته قراره السابق بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

يشار إلى أن الشيخ، الذي انتخب عضوا في قيادة منظمة التحرير في اجتماعات المجلس المركزي الأخيرة، كان اجتمع مع لابيد في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمع في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في منزل الأخير في مدينة روش هاعين.

وتم خلال الاجتماع إعلان موافقة إسرائيل على إصدار تصاريح لم شمل وإقامة وإصدار هويات لآلاف الفلسطينيين لتعزيز التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ عام 2014.