تقرير: تحديد ملعب مباراة صن داونز والأهلي في دوري الأبطال

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حددت تقارير صحفية جنوب أفريقية ملعب مباراة صن داونز والأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2021/2022.

ويستضيف صن داونز الأهلي، السبت المقبل 12 مارس، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويواجه صن داونز مشكلة عدم جاهزية ملعبي لوكاس موريبي ولوفتوس فيرسفيلد في الوقت الحالي لاستضافة المباراة وفقًا للمواصفات التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القم «كاف».

ووفقًا لصحيفة « «The South Africanالجنوب أفريقية، تم التأكد على استضافة ملعب «FNB» أو «سوكر سيتي» لمباراة صن داونز والأهلي في دوري الأبطال.

ويتصدر صن داونز المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي المريخ في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، والهلال السوداني في المركز الأخبر ولديه نقطة واحدة.

وحقق صن داونز الفوز على الأهلي في عقر داره بالقاهرة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ أسبوعين.