أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأربعاء، زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة.

جاء ذلك ضمن جدول زيارته إلى تركيا التي تعتبر الأولى لرئيس دولة الاحتلال منذ 15 سنة.

وقالت وسائل إعلام حكومية تركية، إن إكليلًا من الزهور وضعه الرئيس الإسرائيلي والوفد المرافق له على ضريح أتاتورك، ووقف دقيقة صمت.

#الرئيس_الإسرائيلي يزور ضريح #أتاتورك بالعاصمة #أنقرة

هرتصوغ وضع إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك ووقف دقيقة صمت إجلالاhttps://t.co/2u7UqGqWoA pic.twitter.com/aXega7emzO — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 9, 2022

والتقى هرتسوج نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، بُعيد وصوله إلى أنقرة في زيارة وصفها إعلام عبري بأنها تاريخية وتستغرق 24 ساعة.

وزيارة هرتسوج هي الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ إجراء رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت زيارة لتركيا في عام 2008، ويُنظر إليها على أنها خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات بين البلدين.

ووصل هرتسوج على متن طائرة كُتب عليها كلمات "سلام" و"مستقبل" و"شراكة"

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الإسرائيلي بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة، بحضور وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومسؤولين آخرين، إلى جانب فرقة الخيالة التي رافقت الضيف حتى بوابة البروتوكول في المجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله أردوغان.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للضيف في ساحة المجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيدين الوطنيين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالضيف.

بعد ذلك، حيّا هرتسوج حرس الشرف، ثم التقط الزعيمان صورًا أمام علمي بلديهما قبيل توجههما لعقد اجتماع ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.