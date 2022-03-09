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يبدأ الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، زيارة لتركيا، هي الأولى لزعيم إسرائيلي منذ عام 2008.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، سيكون ملف التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط في صلب المحادثات.

وأضافت الهيئة، أنه تم التنسيق بشأن زيارة هرتسوج مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ومع وزير الخارجية يائير لابيد.

ويذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل اتسمت بالتوتر تحت قيادة أردوغان، المعارض الشديد لسياسة إسرائيل نحو الفلسطينيين.

ويأتي توجه إعادة التقارب حاليا في الوقت الذي تتنافس فيه تركيا، التي تحتاج لمزيد من الطاقة، مع اليونان وقبرص لتأمين ممر في شرق البحر المتوسط لتوصيل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.