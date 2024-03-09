أعلنت شركة Her Story Films عن انطلاقها رسميا، وهي أول شركة أفلام متخصصة في إنتاج وتطوير أفلام لصانعات الأفلام في العالم العربي، وقد تأسست هذه الشركة الرائدة في مصر، وهي نتاج شراكة بين رائدة الأعمال مي عبد العظيم والنجمة منى زكي.

و تهدف مؤسسة HerStory Films لتغيير الأنماط السردية لصانعات الأفلام في المنطقة ونقل قصص المرأة العربية إلى العالم، ودعم أصواتهن، وتعزيز صناعة أفلام أكثر شمولاً، مع التزامها العميق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السينما، وتستهدف كذلك إحداث طفرة في مشهد صناعة الأفلام في العالم العربي.

ويأتي تأسيس حاضنة صناعة الأفلام بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في مصر في جوهر رسالة HerStory Films، وهو برنامج من شأنه رعاية ودعم صانعات الأفلام الناشئات. على مدار 3 سنوات، ستعمل حاضنة الأفلام على تطوير وإنتاج 6 أفلام قصيرة قائمة على إصدارين من الحاضنة، يعرض كل منها وجهات نظر وقصص فريدة للمرأة العربية.

تأتي هذه المبادرة عبر تمويل من سفارة مملكة هولندا في مصر، والتي تشارك رؤية HerStory Films لتمكين المرأة وتعزيز التنوع الثقافي عبر صناعة الأفلام. وحاليا تم اختيار ٢٠ مشروعا سينمائيا ليتم تطويرهم من خلال الحاضنة، إلى جانب إنتاج ٣ أفلام قصيرة.

وأشاد السفير بيتر موليما، سفير هولندا في مصر، بإطلاق HerStory Films، قائلاً: "يشرفنا أن ندعم HerStory Films في مهمتها لتمكين صانعات الأفلام في العالم العربي. نؤمن بأهمية تكافؤ الفرص والتمثيل في صناعة السينما. لن يؤدي هذا التعاون إلى منح الفرصة لسماع رؤى النساء العربيات فحسب، بل سيعزز أيضا التفاهم والتقدير بين الثقافات، ونتطلع إلى مشاهدة تأثير القصص التي ستأسر الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وقالت مي عبد العظيم، المؤسس والرئيس التنفيذي، إن رؤيتنا شركة HerStory Films تتمثل في إنشاء مجتمع سينمائي نابض بالحياة وشامل يرعى مواهب صانعات الأفلام، ونحن ملتزمون بتوفير الفرص وكسر الحواجز وتعزيز المساواة بين الجنسين في صناعة السينما، وتلك مجرد بداية لرحلة مثيرة، ولا يسعنا الانتظار لرؤية القصص المذهلة التي ستنشأ من خلال هذا التعاون.

وأعربت منى زكي، المؤسس المشارك للشركة عن سعادتها بهذا المشروع الرائد، قائلة: "يسعدني أن أكون جزءًا من HerStory Films وأن أساهم في تمكين المرأة في صناعة السينما العربية، فلدينا وفرة من المواهب تنتظر من يكتشفها، وأنا واثقة أننا سنقدم هذه القصص المتنوعة إلى العالم.