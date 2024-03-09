حزب الله اللبناني يستهدف موقعا إسرائيليا بصاروخ بركان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف موقع إسرائيلي بصاروخ بركان وإصابته بشكل مباشر.

وقال حزب الله، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم موقع البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة".

وذكرت الوكالة أن "الطيران الحربي المعادي أغار الليلة الماضية على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة في منطقة حرجية ما أدى إلى اشتعال النيران بالأشجار المعمرة.. وليست تلك المرة الأولى التي يستهدف بها العدو الإسرائيلي حرج جبل اللبونة الذي أحرق أكثر من ثلثيه منذ بداية الحرب، وهو يعتبر من أكبر الأحراج في الجنوب".

وأضافت أنه بعدها تعرض محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام وعلما الشعب ورامية لقصف مدفعي متقطع، قائلة: "العدو الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والبستان من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.