نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع أعداد المضربين بالسجون الإسرائيلية لقرابة 400 أسير

انضم قرابة 400 أسير في معتقلات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، للإضراب المفتوح عن الطعام (إضراب الكرامة 2)، والذي شرع به عشرات الأسرى منذ، الأمس، في السجون الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني - في بيان صادر عنه - إن عشرات الأسرى التحقوا بالإضراب عن الطعام خلال الساعات الماضية في عدة سجون منها (النقب الصحراوي، وريمون، ونفحة، وايشل، وعوفر، وجلبوع، ومجدو).

وأكد نادي الأسير أن هناك مفاوضات غير مباشرة تجري داخل المعتقلات، للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى الحياتية.

وكان الأسرى قد أعلنوا، مساء أمس الاثنين، فشل الحوار والتفاوض مع إدارة معتقلات الاحتلال، بعد رفضها مطالبهم وفرضها شروطا معقدة على استخدامهم للهواتف العمومية، الأمر الذي واجهوه بالإعلان الفوري عن الشروع بالإضراب، وذلك وفقا للخطة النضالية التي أقرها الأسرى والمتمثلة بالبدء بالإضراب على هيئة دفعات، ويلي ذلك دفعات في 11 أبريل، و13 أبريل، وتصل ذروة الإضراب في 17 أبريل والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني.

واستعرض نادي الأسير أبرز مطالب الأسرى في (إضراب الكرامة 2) وهي: إزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات من الأسرى، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة المعتقلات على الأسرى منذ عام 2014، إضافة إلى العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة وتحديداً بعد عمليات القمع التي نُفذت بحق الأسرى في معتقلي (النقب الصحراوي، وعوفر).

كما تتضمن المطالب توفير الشروط الإنسانية في ما يسمى (بالمعبار) (وهو محطة يمر بها الأسرى عند نقلهم من معتقل لآخر قد ينتظر فيها الأسير لأيام قبل نقله للمعتقل)، ونقل الأسيرات لقسم آخر تتوفر فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وكذلك للمصابين من الأسرى بعد الاعتداءات عليهم، وإنهاء سياسة العزل.