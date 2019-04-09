الاتحاد الأوروبي: الرسوم الأمريكية المقترحة «مبالغ فيها كثيرًا»

صرح مصدر بالمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن الرسوم التي تقترح الولايات المتحدة فرضها، في مقابل الدعم الأوروبي لشركة إيرباص، "مبالغ فيها كثيرا"، وذلك بعدما أعدت واشنطن قائمة بمنتجات لفرض رسوم عليها بعد قرار صدر مؤخرا عن منظمة التجارة العالمية.

وكان خلاف دام 15 عاما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن شركتي بوينج وإيرباص العملاقتين قد انتهى الشهر الماضي في منظمة التجارة العالمية عندما قضت المنظمة بأن الولايات المتحدة أخفقت في وقف بعض الدعم لشركة بوينج.

وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق أن الدعم الأوروبي لشركة إيرباص، المنافسة لبوينج، غير قانوني. وفي مايو 2018، رأت المنظمة أيضا أن الاتحاد الأوروبي أخفق في إلغاء دعمه لإيرباص.

ولا تزال المسائل النهائية المتعلقة بقيمة الضرر قيد التحكيم.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أمس :"تستعد الإدارة للرد فور إصدار منظمة التجارة العالمية ما توصلت إليه بشأن قيمة التدابير المضادة الأمريكية". ويقدر الممثل التجاري حجم الضرر الناتج عن دعم الاتحاد الأوروبي لإيرباص بـ 11 مليار دولار سنويا.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم ذكر اسمه، إن المفوضية "أُحيطت علما" بالإعلان الأمريكي، المرتبط بصورة مباشرة بإيرباص.

وأضاف المصدر أن "الاتحاد الأوروبي يثق في أن مستوى التدابير المضادة التي يستند إليها الإشعار مبالغ فيها كثيرا"، مشيرا إلى أن تقديرات الممثل التجاري "تستند إلى تقديرات أمريكية داخلية غير مدعومة من منظمة التجارة العالمية".

وتشمل قائمة الأصناف المقترحة الواردة من مختلف الدول الأوروبية، طائرات مروحية وأطعمة وأقمشة. كما ستخضع بعض المنتجات الزجاجية والمعدنية أيضا لرسوم جديدة بموجب المقترح، الذي لا يزال يخضع لمشاورات عامة.